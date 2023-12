Braga a Crosetto, ribadiamo richiesta informativa al ministro

"Ieri abbiamo saputo che questa mattina sarebbe intervenuto Crosetto. Tutti i gruppi di opposizione avevano chiesto un'informativa sulle gravi affermazioni" del ministro "sulla magistratura".

"Ribadiamo la richiesta di informativa" per "aver modo su una vicenda su tale gravità di un dibattito in piena trasparenza".

Lo dice la capogruppo del Pd Chiara Braga intervenendo sull'ordine dei lavori alla Camera in occasione dell'interpellanza al ministro della Difesa, Guido Crosetto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA