Tajani, il problema non è la Lega, ma Afd e Le Pen

"Ognuno è libero di fare ciò che vuole, la Lega può organizzare tutte le manifestazioni che vuole. Non tocca a noi dare un giudizio su questo, non siamo stati invitati. Non è mio costume fare polemica sulle iniziative degli altri. La Lega è la Lega, e noi siamo alleati, condividiamo un percorso e abbiamo un programma comune. Altre forze come Afd e Rassemblement National, non hanno nulla a che vedere con noi e per noi è impossibile fare qualsiasi accordo a livello comunitario ma questo non ha nulla a che vedere e per noi è impossibile fare qualsiasi tipo di accordo a livello comunitario, ma questo non ha nulla a che vedere con il nostro rapporto con la Lega, che è un partito alleato e in Europa possiamo fare accordi con la Lega anche domani mattina. Il problema è Afd e Le Pen, ma anche se dobbiamo guardare tutta la politica sociale, se pensiamo quando Afd dice che i bambini disabili devono andare nelle classi differenziali, la riforma proposta dal ministro della Lega su questi temi va nella direzione esattamente opposta a quella di Afd. Il problema non è la Lega ma Afd". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA