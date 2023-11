"Forza Italia sostiene convintamente la riforma sul premierato. Non vanno interpretate in direzione contraria alcune frasi di Gianni Letta. Mi ha confermato che le sue parole si riferivano a valutazioni teoriche e non a giudizi sulla riforma". Lo afferma su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA