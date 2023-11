Prorogato al 31 marzo lo smart working per genitori con figli under 14

E' prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, lo smart working per i genitori lavoratori con figli under14 nel privato. Lo prevedono due emendamenti al decreto anticipi, presentati dal Pd e dal M5s, approvati dalla commissione Bilancio del Senato. Il lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di 14 anni attualmente è in vigore fino al 31 dicembre.

"Come Pd abbiamo proposto nel dl Anticipi un pacchetto di emendamenti per prorogare Smart working tanto nel pubblico che nel privato sia per i lavoratori fragili che per i genitori di figli under 14. Governo e maggioranza hanno approvato uno degli emendamenti in quanto non onerosi (genitori under 14) ma non per i fragili. Insisteremo in aula e in Legge di bilancio affinché si trovino le risorse necessarie", ha dichiarato il senatore Antonio Nicita, vicepresidente dei senatori dem.

Via libera della commissione Bilancio del Senato anche all'emendamento del governo al decreto anticipi che riformula due modifiche presentate da Pd e Fi, sul bonus psicologo. La dote per quest'anno viene incrementata di 5 milioni la dotazione di quest'anno, raddoppiando così i fondi previsti per il 2023. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Mef.

