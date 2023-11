Medici italiani con Meloni a Dubai per curare bimbi Gaza

"D'intesa con gli Emirati Arabi è previsto l'invio di medici pediatri italiani dagli ospedali Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma per aiutare i medici emiratini nelle cure dei numerosi pazienti minori palestinesi trasferiti negli EAU in questi ultimi giorni. Il primo team di medici dagli ospedali Gaslini e Bambino Gesù arriverà oggi, 30 novembre, a Dubai, con il volo della presidente del Consiglio".

Lo comunica Palazzo Chigi spiegando che è "allo studio anche lo schieramento di un ospedale da campo a Gaza assieme agli Emirati Arabi Uniti".

"L'Italia sin dal primo giorno - sottolinea Palazzo Chigi - si è attivata nell'invio di aiuti umanitari verso la popolazione civile di Gaza. In accordo con i principali partner della regione e d'intesa con Israele, l'Italia ha inviato due voli di materiale umanitario, proveniente dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, e la nave Vulcano, una nave ospedale della Marina militare, in particolare per la cura dei minori feriti a Gaza, che si prevede attracchi nei prossimi giorni (3 dicembre) nel porto di Al Arish in Egitto".

"Sulla nave - prosegue la nota - è prevista anche la collaborazione di medici pediatri di altre Nazioni, a cominciare dal Qatar, e di organizzazioni come la Fondazione Francesca Rava. La collaborazione con l'Egitto è stata fondamentale per la riuscita delle operazioni umanitarie".



