Speciale Porta a Porta sulla mafia con Meloni e Schlein

Un confronto a distanza fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein andrà in scena in una puntata monografica di Porta a Porta dedicata alle vittime di mafia. Nell'ambito della trasmissione di Bruno Vespa, in onda questa sera alle 21.30 su Rai1, a quanto si apprende, sono previsti infatti un contributo della presidente del Consiglio e uno - sempre in studio ma registrato in un momento diverso - della segretaria del Pd, oltre alle testimonianze di vari magistrati e familiari delle vittime.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA