Meloni: 'Mafia meno visibile ma continua a fare affari'. Schlein: 'Mosse sbagliate dal governo'

Si può fare una lotta bipartisan alla mafia in Parlamento? Noi sul merito saremo sempre disponibili a fare cose giuste per il Paese e anche nel contrasto alle mafie. Siamo preoccupati perché in questo primo anno non abbiamo visto quello che ci aspettavamo, ma abbiamo visto delle cose che secondo noi sono sbagliate". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante lo speciale di Porta a Porta "Mafie - Le vittime", in onda questa sera. "Un esempio - ha aggiunto -: 300 milioni tolti dal Pnrr sui beni confiscati e il loro utilizzo sociale. La mafia va colpita sul denaro, ci sembra andare in direzione contraria questa scelta".

"Anche l'idea di alzare il tetto del contante, o quella, nel Codice degli appalti, di permettere il subappalto a cascata, che rende molto più difficili i controlli nella fine di quella filiera dove più spesso si può infiltrare la mafia, la ricattabilità, lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori - ha continuato Schlein elencando una serie di esempi -. Noi saremo sempre disponibili sul merito. Abbiamo presentato un emendamento che riguarda le vittime della criminalità organizzata, perché il riconoscimento in realtà parte soltanto dal 1967, in alcuni casi dal 1961, ma è ingiusto per le vittime e i loro familiari colpiti prima. Chissà che non si possa votarlo insieme in Parlamento. Noi avremo sempre un atteggiamento pragmatico".

Meloni, la mafia è meno visibile ma continua a fare affari - "Il fatto che la mafia oggi sia meno visibile negli attentati, non vuol dire che non continui a fare i propri affari. Anzi. È un momento in cui abbiamo molti investimenti, il Pnrr, bisogna essere estremamente fermi. Usano le nuove tecnologie, usano qualsiasi cosa. Bisogna essere veloci e mettersi continuamente in discussione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante lo speciale di Porta a Porta "Mafie - Le vittime", in onda questa sera.



Meloni cita Borsellino: 'Il consenso rende la mafia quel che è'

"Il piu grande insegnamento che Borsellino ha lasciato all'Italia è stato che quando la gioventù negherà il consenso, la misteriosa e onnipotente mafia svanirà come un incubo. È il consenso che rende la mafia quello che è. Borsellino non poteva tornare indietro, poteva andare solo avanti per dare l'esempio che non si potesse dare il proprio consenso", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

