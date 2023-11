Il Parlamento in seduta comune non è riuscito ad eleggere il giudice costituzionale. Questo il risultato della votazione: Francesco Paolo Sisto 10 voti, 3 dispersi, 382 bianche, schede nulle 23. Non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dei due terzi si rinvia ad un altro scrutinio da fissarsi in data da destinarsi.



