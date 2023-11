Il Papa commissaria l'Abbazia di Saint Maurice, presunti abusi

Il Papa ha nominato amministratore apostolico 'sede plena et ad nutum Sanctae Sedis' dell'Abbazia territoriale di Saint Maurice (Svizzera) padre Jean-Michel Girard, preposito generale emerito dei canonici regolari della congregazione ospitaliera del Gran San Bernardo. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

L'abate di St. Maurice, mons. Jean Scarcella aveva comunicato a settembre - come ricorda la stampa cattolica della Svizzera - di essere sotto indagine nell'ambito dell'inchiesta in corso da parte di Roma per presunti abusi.

L'indagine avrebbe rivelato accuse di presunti abusi sessuali nei confronti di nove canonici (alcuni deceduti, altri ancora in carica) della stessa Abbazia di St-Maurice, tra i quali "l'attuale priore Roland Jaquenoud" che era "succeduto all'abate Jean Scarcella", come rivela il portale cattolico Catt.ch.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA