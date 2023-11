'Governo al lavoro su Dl attuazione modifiche Pnrr'

Il governo - secondo quanto si apprende dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi - sta lavorando ad un decreto di attuazione delle modifiche del Pnrr.

Nella nuova riunione della cabina di regia prevista per venerdì si parlerà di questo provvedimento. Il piano è stato ridefinito su criteri oggettivi e a gennaio ci sarà una norma sulla responsabilizzazione degli enti attuatori. Chi non rispetta i tempi, dunque, sarà responsabile del mancato rispetto e la norma riguarderà tutti gli enti attuatori. E' quanto avrebbe detto il ministro Raffaele Fitto durante la riunione con gli enti locali.

Venerdì dunque verrà nuovamente convocata la cabina di regia per il dl sull' attuazione della revisione, ha ribadito il ministro Fitto chiudendo la riunione con gli Enti locali. Entro la settimana prossima invece si aprirà un tavolo tecnico per approfondire la fase di attuazione, avrebbe detto sempre il ministro, secondo quanto apprende l'ANSA. Fitto avrebbe anche assicurato che i 6 miliardi destinati ad Autonomie ed Enti locali che sono stati indirizzati verso altre missioni, saranno finanziati attraverso altri strumenti. Per le Regioni ha parlato Marco Alparone, vice presidente e assessore al bilancio della Regione Lombardia che ha espresso la soddisfazione delle Regioni per il lavoro svolto dal governo e le rassicurazioni arrivate.



