Giustizia: Schlein, è il governo dei complotti, basta

"Questo è il Governo dei complotti immaginari e dei nemici a tutti i costi. Ieri i magistrati, prima gli migranti, l'Ue cattiva, l'opposizione, gli attivisti ecologici; manca solo l'arbitro Moreno. Ma il problema è che la gente sta male: se chiedete per strada alle persone come stanno rispetto ad un anno fa, vedrete che stanno male". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa nella sede del Pd rispondendo ad una domanda sulla polemica del governo contro la magistratura.

"Il governo - ha detto la segretaria Dem - è ossessionato dalla giustizia per non occuparsi di giustizia sociale, cerca lo scontro istituzionale. Non intraprenda questa strada". Ad una domanda sulle norme varate ieri dal Consiglio dei ministri sul fascicolo del magistrato, Schlein ha risposto: "Non le ho ancora viste. Però ancora una volta ci sono annunci roboanti per dare un segnale politico. Se guardiamo i fatti anche nel decreto sicurezza fanno pan-penalismo, cioè un uso del codice penale a scopo populista, che non aiuta il funzionamento della giustizia. Invece non mettono nemmeno a disposizione dei tribunali le risorse necessarie. Il governo non è interessato al funzionamento della giustizia ma a trovare un nemoco per giustificare il fallimento. E' sempre colpa di qualcun altro. I numeri in Parlamento ce li hanno, se non riescono la colpa è loro".

"Non siamo davanti a cose concrete ma a parole di un ministro. Se ha elementi li dica, altrimenti non puo' permettersi di dire quelle cose. Per questo abbiamo chiesto di venire in Parlamento a riferire. Non si puo' vivere in un eterno stato di procurato allarme. Venga a dire in Parlamento quello che sa" ha detto Schlein parlando delle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Energia: Pd al governo, prorogare misure mercato tutelato

Un appello al governo a modificare il decreto energia approvato ieri dal Consiglio dei ministri è stato lanciato dal Pd nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede nazionale del partito. In particolare è stato chiesto di prorogare la misure sul mercato tutelato, senza il quale si esporrebbero 5 milioni di piccoli utenti ad aumenti del prezzo del gas e dell'energia. L'appello è stato lanciato dalla segretaria Elly Schlein, da Annalisa Corrado, responsabile Dem per il cambiamento ecologico, dall'ex ministro Bersani, e dal responsabile economia Misiani. "Non è tardi pe fermare la Meloni sulle bollette" ha detto Schlein.

Malgrado l'unanime richiesta del rinvio delle aste e della proroga del mercato tutelato - ha detto Corrado - e nonostante la richiesta anche da esponenti della maggioranza parlamentare, il governo lo ha negato". In questo modo "espone cinque milioni di cittadini all'aumento delle bollette di luce e gas in un momento di grave difficoltà" a causa dell'inflazione. "Per favore non si parli di liberalizzazione in questo caso - ha detto Bersani -. E' un trasferimento forzoso di una massa di utenti, trattati come pacchi postali, non verso il mercato libero, ma verso altri fornitori. L'acquirente unico è stato un pilastro della liberalizzazione. L'acquirente unico è un acquirente collettivo di piccole utenze, sempre a condizioni di mercato, piccole utenze che hanno la piena libertà di uscirne e quindi concepimmo questa misura perché i piccoli utenti anziché isolati divenissero un attore di mercato. L'Ue non ebbe mai obiezione. I piccoli utenti sono divenuti massa critica che ha potuto spuntare sempre prezzi migliori e ha funzionato da riferimento per il mercato che non poteva discostarsi troppo dal prezzo".

"Il governo torni indietro dalla non scelta di ieri - ha detto Misiani - che espone 5 milioni di cittadini a delle grandi difficoltà". "Durante la crisi energetica ha detto Schlein - noi tutti abbiamo incontrato famiglie e piccole imprese che hanno avuto triplicate le bollette. E' cambiato il mondo, ci sono state due guerre, il Paese è troppo esposto a fonti fossili. Le famiglie sono esposte all'inflazione, anche se il governo non se ne è accorto. Ci aspettavamo attenzione, sono stati presentati emendamenti dalla maggiroanza come i nostri, ma il governo li ha fatti ritirare. Noi continueremo la nostra battaglia, chiediamo al gogverno di fermarsi, di fermare le aste perché se non lo si fa poi non si torna più indiettro". Schlein ha contestato l'affermazione che la fine del mercato tutelato sia uno degli impegni previsti dal Pnrr. "Non siamo stupiti da questa affermazione - ha osservato - per il governo è, sempre colpa di altri. Noi abbiamo chiesto per 10 mesi come sarebbe stato cambiato il Pnrr senza avere risposte. Il governo ha negoziato molte modifiche, perché non su questo puto? Eppure il mondo è cambiato rispetto a quando è stato approvato il Pnrr, ci sono state 2 guerre. In che mondo vivono se non si sono accorti che il mondo è cambiato?".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA