La Camera approva il decreto migranti, noto come 'Cutro 2', con 162 sì, 106 no, 2 astenuti.

Il provvedimento, che tra le varie norme contiene quella che consente di tenere reclusi gli over-16 nei Centri di detenzione per adulti fino 5 mesi, passa ora al Senato.



