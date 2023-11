Crosetto: "Pronto ad incontrare il presidente dell'Anm"

"Se interessati, incontrerei molto volentieri il Presidente dell'associazione Magistrati Santalucia ed il suo direttivo per chiarire loro le mie parole e le motivazioni. Così capiranno che alla base c'è solo un enorme rispetto per le istituzioni. Tutte. Magistratura in primis". Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Una risposta al fondo di un'intervista su tutt'altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami. Una preoccupazione, non un attacco. Dico che voglio riferire al Parlamento. Vengo attaccato, insultato, minacciato, offeso. Preventivamente. Dovrei avere paura? Non ne ho", puntualizza Crosetto.

Opposizioni, Crosetto venga a riferire in Aula sui giudici

I deputati dell'opposizione chiedono che il ministro della Difesa Guido Crosetto venga a riferire al più presto in Aula a proposito della sua dichiarazione circa la possibilità che arrivi "dalla magistratura" il rischio maggiore per la tenuta del Governo. Il primo a chiedere che il ministro venga subito in Parlamento a chiarire quanto detto nell'intervista al 'Corriere della Sera' è stato il capogruppo del Pd in Commissione Giustizia della Camera Federico Gianassi. A lui si sono associati anche i parlamentari di Avs e Azione. Roberto Giachetti ha detto che "magari dovrebbe venire accompagnato anche dal ministro della Giustizia".

Crippa, le toghe colpiscono quando il centrodestra è forte

"Crosetto ha ragione, la magistratura in Italia, non tutta però gran parte, ha sempre dimostrato che il centrodestra, quando è forte deve essere colpito. Salvini è l'esempio che una parte della magistratura non è che indaga in base a un'oggettiva colpevolezza ma in base ad appartenenze politiche. Quindi se sei di centrodestra sei penalizzato e mi aspetto, visto che il centrodestra è forte, come ha detto Crosetto qualche indagine o diceria, qualche intercettazione che verrà magari fuori tra qualche giorno su qualche giornale di sinistra, l' 80%".Lo dice il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, intercettato fuori da Montecitorio.

