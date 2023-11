Camera, ok voto di fiducia al decreto migranti con 164 si

La Camera, con 164 voti a favore, 94 no e 3 astenuti, dice sì alla fiducia chiesta dal Governo per il decreto legge sui migranti, noto come 'Cutro 2'. Ora si passa all'esame degli ordini del giorno. Il voto finale del provvedimento, che contiene, tra l'altro, la norma che consentirà di tenere reclusi i migranti over-16 nei Centri di detenzione riservati agli adulti per un periodo di 5 mesi, è previsto per mercoledì. In caso di approvazione il testo dovrà passare all'esame del Senato.



