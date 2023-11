Calderoli: "C'è la volontà di fare la riforma della giustizia"

"La riforma della Giustizia che sia stata messa in un cassetto lo sostiene Renzi, che fa l'opposizione e legittimamente critica tutto e tutti. Ma la volontà da parte di questa maggioranza di riformare la giustizia c'è". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli a margine dell'evento Italia Direzione Nord in corso a Milano. "A me sembra che la riforma della giustizia sia in una fase di dibattito parlamentare e credo che il parlamento debba dire la sua in merito a questa materia - ha aggiunto -. É una materia che deve essere affrontata così come noi l'avevamo affrontata per via referendaria".

"Io penso che il ministro Crosetto abbia detto delle cose di sicuro interesse perché se il ministro della Difesa, non l'ultimo arrivato, dice le cose che ha detto evidentemente c'è qualcosa di molto serio". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a Milano a margine di Italia Direzione Nord. "Ma la mia domanda è perché Giorgia Meloni all'improvviso ha bloccato la riforma della giustizia, cosa è successo? Di cosa ha paura Giorgia Meloni? - ha aggiunto -. A Crosetto diciamo, se vogliamo parlare di rapporti complicati tra magistratura e politica facciamo pure, ma siccome loro sono al governo, ciò che dovrebbero raccontare agli italiani è perché hanno preso la riforma Nordio e l'hanno cancellata. Qualcuno dovrebbe spiegare chi è che ha paura".

Crosetto: "La mia è preoccupazione non un attacco"

"Una risposta al fondo di un'intervista su tutt'altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami. Una preoccupazione, non un attacco. Dico che voglio riferire al Parlamento. Vengo attaccato, insultato, minacciato, offeso. Preventivamente. Dovrei avere paura? Non ne ho". Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, puntualizza il suo pensiero dopo l'intervista apparsa ieri sul Corriere della sera.

Consiglio dei ministri alle 16.30, due decreti legislativi sulla giustizia in esame

Il Consiglio dei ministri è convocato alle 16.30. All'ordine del giorno, fra l'altro, ci sono anche due decreti legislativi in materia di giustizia: uno rimanda alla delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e, in particolare, riguarda anche "per la razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità" dei magistrati.

