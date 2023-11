Roccella: "Il corteo di Roma sprecato per motivi ideologici"

"Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma (organizzata da Non una di meno, ndr) che poteva essere una grande occasione sia stata sprecata per motivi ideologici, come ha sottolineato oggi una filosofa femminista, Adriana Cavarero. E' stato grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina. La mobilitazione delle donne non deve essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccellaa Sky tg24.



