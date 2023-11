Oliviero Bergamini vince il Premio giornalistico Cutuli

Andrà ad Oliviero Bergamini, responsabile della redazione Esteri del Tg1, il Premio Maria Grazia Cutuli 2023. Il riconoscimento, alla 22/a edizione, sarà consegnato durante la cerimonia organizzata dal Centro Culturale Einaudi di San Severo (Foggia) il 5 dicembre nella sala Arca delle Cantine D'Araprì, antico frantoio ipogeo e bene culturale della città.

"Quest'anno privilegiamo il manifesto della pace rispetto al dovere della memoria" spiega la presidente Rosa Nicoletta Tomasone che consegnò a San Pietro nelle mani di Papa Francesco il Premio Maria Grazia Cutuli, edizione speciale, nel 2021, come "testimone del tempo e messaggero di pace".

Nato nel 2002, subito dopo la morte della giornalista del Corriere della Sera avvenuta in Afghanistan il 19 novembre 2001, il Premio ha come finalità la salvaguardia e la difesa della libertà di stampa e del pluralismo dell'informazione. La cerimonia avverrà a conclusione dell'incontro sul tema 'Democrazia della stampa e conflitti armati'. Una targa di Amicizia sarà conferita a Giorgio Fornoni, reporter premiato nel 2019. Sarà presente anche Giuseppe Mengoli, vescovo della diocesi di San Severo.



