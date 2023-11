Schlein: 'Pd c'è per mobilitazioni comuni delle opposizioni'

"Ieri Fratoianni si è rivolto ai leader della altre forze di opposizione per dire, come abbiamo fatto sul salario minimo, anche su altri temi possiamo fare iniziative, campagne, mobilitazioni comuni. Sono qua a Perugia al congresso di Si per dire che noi ci siamo", ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, arrivando al congresso di Si, a Perugia.

"Condivido il passaggio di Bombardieri, è il momento di fare una grande riflessione sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Chi è contrario è rimasto a 30 anni fa, l'innovazione tecnologica ha trasformato profondamente il lavoro", ha detto poi Schlein.

"Appena finito a Perugia andrò alla manifestazione" di Roma, "ce ne sono tante in tutta Italia", ha spiegato la segretaria del Pd parlando della manifestazioni di oggi contro la violenza sulle donne. "Vogliamo dire ora basta".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA