Bisogna trovare, come indica la Costituzione, un percorso, "una via in cui le donne conquistano l'eguaglianza perché libere di crescere, libere di sapere, libere di essere libere". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



