Il Papa ha l'influenza, udienze sospese, sottoposto a Tac

"Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annullate per via di un leggero stato influenzale". E' quanto ha comunicato nella mattinata la Sala stampa della Santa Sede. Nelle prime ore del pomeriggio, è stato quindi riferito in una successiva comunicazione, "Papa Francesco si è sottoposto a una Tac all'Ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L'esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta".

E' la prima volta, almeno che si sia appresa pubblicamente, che il Pontefice viene condotto per un controllo medico nella struttura sanitaria nel centro di Roma, il Gemelli Isola - Ospedale Isola Tiberina, l'ex Fatebenefratelli.

Tra le udienze papali che erano in programma oggi c'era quella al presidente della Repubblica della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Intanto, a parte l'Angelus di domani e l'udienza generale di mercoledì, il Papa è atteso la prossima settimana, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, dal viaggio a Dubai per la sua partecipazione alla Cop28 sui cambiamenti climatici.



