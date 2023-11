Il Papa ha l'influenza, annullate le udienze di oggi

"Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annullate per via di un leggero stato influenzale". E' quanto comunica la Sala stampa della Santa Sede. Tra le udienze in programma oggi c'era quella alle 10.00 al presidente della Repubblica del Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló. A parte l'Angelus di domani e l'udienza generale di mercoledì, il Papa è atteso la prossima settimana, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, dal viaggio a Dubai per la sua partecipazione alla Cop28 sui cambiamenti climatici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA