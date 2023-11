Zaia, non c'è patriarcato, identifichiamo i trogloditi

"La scuola non è l'unico punto di arrivo e partenza per discutere di violenza di genere. Sfruttiamo il network, ma questa è una sfida di comunità: se ci fosse qualche micro isola di patriarcato, di maschi che si comportano male, di trogloditi, bisogna identificarli". Così il governatore del Veneto Luca Zaia.

"Dire che questa è una società del patriarcato decisamente no, non si puo dire. Fondamentale però - ha aggiunto - che se ci fosse questo grande lavoro di squadra riusciremmo a identificare queste menti malate: molti casi sono di sbarellati di fuori di testa che vanno curati".

"Non ci fermeremo fin quando non si fermerà" la violenza contro le donne, "qualcosa di incompatibile con il nostro presente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla cerimonia della firma dell'Accordo per la coesione con la Regione Veneto, aperta con un applauso in ricordo di Giulia Cecchettin.

Sottoscrivo il ricordo di Giulia e la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a fenomeni intollerabili che vanno combattuti a 360 gradi - ha spiegato Meloni dopo l'introduzione del governatore del Veneto Luca Zaia -. Mi ha reso fiera la legge votata da tutte le forze politiche, ci sono terreni su cui la condivisione può fare la differenza. Abbiamo pronte altre iniziative, non ci fermeremo fin quando non si fermerà" la violenza contro le donne, "qualcosa di incompatibile con il nostro presente".

