Cambia il decreto migranti, minori nei Centri fino a 45 giorni

Il terzo decreto sui migranti, conosciuto come 'Cutro 2', ora all'esame dell'Aula della Camera, modifica la disciplina sull'accoglienza dei minori. Con il testo, licenziato ieri dalla Commissione Affari Costituzionali e riformulato con alcuni emendamenti del relatore, Francesco Michelotti (FdI), si estende da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza.

E, in caso di flusso migratorio significativo, i Centri potranno ospitare fino al 50% di persone in più rispetto al limite di capienza fissato. I minori che abbiano compiuto i 16 anni saranno ospitati nei centri per gli adulti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA