A Milano i vigili di prossimità e più pattuglie la notte

Vigili di prossimità nei quartieri di Milano e un aumento delle pattuglie della Polizia locale la sera e la notte, oltre a una collaborazione con i City Angels per zone delicate come quelle attorno alla stazione Centrale.

Sono alcune delle azioni che il Comune, con il comitato guidato dal delegato alla Sicurezza e coesione sociale Franco Gabrielli, metterà in campo per gestire la sicurezza in città, al centro di molte polemiche negli ultimi mesi.

I vigili di prossimità che partiranno nei primi mesi del 2024, come ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, saranno dedicati ad un quartiere, saranno in coppia o soli e gireranno per i quartieri a piedi, dove ci sono negozi, aree verdi, "inizieremo con un quartiere per ogni municipio". I nuovi assunti nel 2024 andranno in parte a fare questo servizio, oltre che a rimpiazzare gli agenti che andranno in pensione. Ci saranno in nove quartieri con due persone dedicate per ognuno, numeri che poi il comune verificherà, per arrivare a una copertura totale della città. L'obiettivo di Palazzo Marino è aumentare le pattuglie di sera e di notte per arrivare "da 5 pattuglie di notte a 15 - ha detto Granelli - e la sera da una decina di pattuglie vogliamo arrivare a 30". L'entrata in vigore della nuova pattuglia notturne dipenderà dagli accordi con i sindacati della Polizia locale.



