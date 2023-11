'Roma ritiene Berlino affidabile?', virale la reazione di Scholz

Sta facendo il giro dei social e di alcuni media tedeschi la reazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz, ieri in conferenza stampa a Berlino, a una domanda posta alla premier Giorgia Meloni. Il cancelliere ha strabuzzato gli occhi in segno di perplessità dopo che una giornalista tedesca ha chiesto se, vista la crisi sul bilancio di Berlino, la Germania sia "ancora un partner affidabile" in questo senso per l'Italia.

Meloni ha poi risposto di ritenere Scholz sempre "molto affidabile" e di considerare la Germania "un partner affidabile". "Non sono tra quelli a cui piace l'ingerenza esterna sulle questioni interne dei Paesi membri, e quindi non intendo farlo neanche in questa occasione", ha quindi chiosato la premier.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA