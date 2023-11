Meloni, record occupazione femminile, ne sono fiera

Dal mercato del lavoro sono arrivati risultati "record" anche di "occupazione femminile in termini assoluti e in tasso di occupazione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al question time in Senato sottolineando: "è forse il risultato che mi rende più fiera di questo primo anno di governo". I dati sul lavoro femminile "sono anche frutto di misure per incentivare l'occupazione favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro", per "non costringere le donne a dover scegliere: quello non vuol dire avere libertà, si ha libertà se si possono fare tutte le scelte". "Abbiamo lavorato su questo anche in legge di bilancio" con "misure per le famiglie con i figli, per aumentare il reddito disponibile, incentivare natalità e favorire lavoro delle mamme: li potenzieremo, ne affiancheremo di nuovi anche con il contributo del Parlamento" perché "c'è ancora molto da fare perché il mercato del lavoro continui questa sua tendenza positiva", conclude.



