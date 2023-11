Question Time in Senato con la premier Meloni

Oggi alle 15 il question time con la premier Giorgia Meloni nell'aula del Senato.

E' ampio lo spettro di domande e richieste che i gruppi di maggioranza e opposizione sono pronti a rivolgere alla presidente del Consiglio. Le opposizioni spaziano dalle pensioni alla politica estera, alla tutela del territorio minacciato da alluvioni e terremoti.

In un lunghissima interrogazione, il Pd affronta il nodo pensioni racchiuso nell'articolo 30 della legge di bilancio su requisiti e condizioni di accesso alla cosiddetta Ape sociale, Opzione donna e Quota 103. Citando, tra gli altri, i rilievi espressi dalla Commissione europea nelle raccomandazioni sulla manovra e l'impegno della maggioranza a non presentare emendamenti, chiede "come intenda il governo sanare quelle che, agli interroganti, appaiono come plateali illegittimità delle norme introdotte" e "come intenda far fronte all'esodo annunciato di migliaia di medici e altri lavoratori del pubblico impiego".

Il M5s invece si concentra sulla falsa telefonata del presidente della Commissione dell'Unione africana e, citando alcune sue dichiarazioni chiede di "sapere se il presidente del Consiglio dei ministri desideri confermare l'indirizzo della politica estera" sull'Ucraina emerso in quella telefonata e se "intenda condividere con il Senato le idee che ha dichiarato di avere per risolvere la situazione di stallo". Da Avs un intervento sulle recenti emergenze climatiche, affinché il governo spieghi "i motivi dei gravi ritardi nei ristori destinati ai territori citati e quali attività intenda compiere per la messa in sicurezza del territorio, consentendo quindi di superare la logica emergenziale adottata finora".

Da Fratelli d'Italia l'attenzione è sull'accordo sui migranti siglato con l'Albania, per conoscere "i vantaggi concreti e i benefici di questa collaborazione con uno Stato estero, anche in relazione ai costi per l'attuazione" e "i riflessi dell'intesa rispetto all'Unione europea e se il presidente del Consiglio ritenga che questo modello di collaborazione possa essere esteso".

Da Forza Italia un'interrogazione sulle ulteriori misure economiche del governo per famiglie e lavoratori e "come si intenda continuare nella strada già iniziata per l'abbassamento della pressione fiscale, soprattutto sui redditi da lavoro, nei prossimi anni di legislatura". La Lega si concentra sulla sicurezza, tema-bandiera del partito: chiede di "sapere quali provvedimenti il governo intenda adottare per proseguire nella realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, fissati da questa maggioranza nell'impegno programmatico di governo"



