FI, staffetta Ronzulli-Gasparri a guida del gruppo al Senato

Staffetta dentro Forza Italia tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri: la senatrice si è dimessa dal ruolo di capogruppo azzurra al Senato e Gasparri ne ha preso il testimone, essendo eletto al suo posto. La decisione è stata approvata per acclamazione dall'assemblea dei senatori forzisti che si è svolta a Palazzo Madama. Presente anche il segretario del partito, Antonio Tajani, che ha designato Ronzulli come candidata alla vicepresidenza del Senato, ruolo finora ricoperto da Gasparri. La proposta è passata per acclamazione all'unanimità.

L'ipotesi di un avvicendamento ai vertici di Forza Italia al Senato era circolata da giorni e descritta da alcune fonti azzurre come un cambio per rafforzare il ruolo del capogruppo, in vista del congresso del partito previsto a febbraio. Lì è in gioco la conferma della leadership di Tajani sul partito dopo la morte di Silvio Berlusconi, a giugno.

La riunione di stasera è stata convocata da Ronzulli. Ai senatori ha comunicato le sue dimissioni. Gasparri è stato quindi eletto presidente del gruppo e contestualmente ha annunciato le sue dimissioni da vicepresidente all'ufficio di presidenza di Palazzo Madama.



