Schlein,disposti a lavorare insieme su prevenzione femminicidi

Sul fronte della lotta al femminicidio "non ci sono stati contatti diretti" con la presidente del Consiglio. Mi sono rivolta in questi giorni a lei per proporre di approvare subito una legge che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, al rispetto delle differenze in ogni ciclo scolastico perché proprio sulla legge in discussione che abbiamo già approvato alla Camera abbiamo dato prova di un approccio costruttivo per lavorare insieme sul versante della repressione. Anche se continuiamo a dire che la repressione non basta". A dirlo è la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della riunione dei gruppi Dem sulla legge di Bilancio.

"Servono risorse sulla formazione - aggiunge Schlein - sulla formazione degli operatori e delle operatrici delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria, della P.A. che in questo momento non sono previste. Se facciamo sul serio, mettiamo anche le risorse che servono". La legge che è ora all'esame del Senato, "non prevede quella parte di prevenzione che passa per l'educazione e su questo chiediamo di fare un lavoro comune che possa far fare un salto al Paese che sentiamo necessario soprattutto in questi giorni drammatici".

"Confermiamo la nostra disponibilità a lavorare insieme anche sul versante fondamentale della prevenzione - prosegue - e sull'emancipazione economica delle donne che è un altro aspetto fondamentale su cui lavorare".



