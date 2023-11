La Giunta Fugatti bis all'insegna della continuità

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato nella serata di venerdì 17 novembre il decreto (n. 29/2023) per la nomina degli assessori e la ripartizione delle competenze, dopo le elezioni del 22 ottobre. Si tratta di un esecutivo all'insegna della continuità, solo due degli otto assessori sono new entry rispetto alla prima giunta Fugatti. Cambiano però in alcuni casi le deleghe.

Achille Spinelli (Lista Fugatti) è vicepresidente della Provincia di Trento, con deleghe allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca e politiche per la famiglia. Claudio Cia (Fratelli d'Italia) è assessore alle politiche per la casa, disabilità, mobilità e trasporti; Roberto Failoni (Lega) assessore all'artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca; Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia) è assessora all'istruzione, cultura, giovani e pari opportunità; Mattia Gottardi (La Civica) è assessore all'urbanistica, energia e sport; Mario Tonina (Patt) è assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione.



