"Il futuro entra in noi attraverso la ricerca scientifica e questo è fondamentale per l'Italia. La ricerca è il futuro del nostro Paese. I ricercatori recano davvero il futuro tra noi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Cnr in occasione del centenario dell'Istituto r della Giornata Mondiale della Biodivesità.

