"L'Europa deve ripensarsi per affrontare le grandi sfide" e anche per "cogliere le opportunità" che questioni come "l'allargamento ci pongono di fronte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale con il primo ministro croato Andrej Plenkovich a Zagabria.



