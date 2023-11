Meloni: 'Passi avanti sul Patto, ma ancora non ci siamo'

"Le posizioni che sta portando avanti l'Italia sono più che sensate". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a Zagabria con i cronisti del Patto di stabilità. "Non c'è un'attuale proposta - spiega Meloni - ce ne sono varie. Laddove quando c'è una virgola cambia molto. Se devo impegnarmi a rispettare un patto che non posso rispettare il problema me lo devo porre". "Le posizioni che sta portando avanti l'Italia sono più che sensate. Sappiamo che il Pnrr, una volta che lo mettiamo a terra, avra' un moltiplicatore positivo, ma oggi è un impegno e una spesa". "Quello che stiamo cercando di fare è una soluzione sostenibile", assicura la premier.

"Un accordo tra due governi ha bisogno di una messa a terra di vario genere, dai trattati internazionali" in poi. "Sono norme che confronteremo con il Parlamento. Vedo un nervosismo che non comprendo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Zagabria in merito all'intesa con l'Albania. Meloni ha rimarcato la garanzia che viene dalla "giurisdizione italiana". "Mi dispiace - aggiunge - che se c'è qualcuno che vuole dare una mano all'Italia viene trattato da alcuni italiani come un paria. Evidentemente non si ritiene più di sinistra aiutare l'Italia e accogliere i migranti, Io voglio ringraziare Rama". "Noi - prosegue Meloni - offriamo con la giurisdizione italiana pure nei territori extra Ue con tutte le garanzie del caso con strumenti anche innovati per affrontare una pressione migratoria complessa per l'Italia". "Voglio ringraziare l'Albania e il primo ministro Rama perché noi abbiamo cominciato già da mesi: questa estate quando tutti parlavano di con quale traghetto fossi andata in Albania - erano fortunatamente distratti da altro - noi parlavamo di come provare a risolvere i problemi e ci siamo trovati a lavorare insieme molto bene. Credo che vadano ringraziati".

