Meloni: 'No di Schlein ad Atreju? Era meglio Bertinotti'

Continuano le polemiche dopo il 'no' di Elly Schlein a partecipare alla festa di Fdi, Atreju. "Sarebbe la prima volta, una delle pochissime volte che qualcuno dice di no. Non mi sento di giudicare, la manifestazione si svolge lo stesso, supereremo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Zagabria.

"È un pezzo che non mi occupo di Atreju - ha aggiunto - conoscete la tradizione, è una festa aperta per antonomasia, è stata la prima a immaginare confronti anche fra leader molto diversi. Un tempo Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e a dialogare, con l'orgoglio della diversità delle posizioni. Prendo atto che le cose sono cambiate. Mi sono sempre presentata quando sono stata invitata, e ho aperto agli inviti. I leader che hanno partecipato in questi 25 anni sono stati di tutti gli schieramenti, ricordo capi di governo della sinistra, Gentiloni, Letta".

Dal canto suo la segreteria del Pd insiste per un confronto in Parlamento. Ieri sera a Piazza Pulita su La 7 a sottolineato l'inopportunità di vedersi ad 'Atreju. 'Con Meloni sa dove dobbiamo vederci? In Parlamento, dove da 9 mesi stiamo provando a parlare di salario minimo, dove abbiamo chiesto di portare un accordo come quello con l'Albania. Ci vediamo in Parlamento, li aspettiamo lì - ha detto - La difficoltà di confronto ce l'ha Meloni e la maggioranza. Stanno sfuggendo da mesi sulla questione del salario minimo, abbiano il coraggio di dire no. Sull'Albania non pensino di cavarsela con una comunicazione del ministro. E' vero" - ha aggiunto citando una battuta di Fiorello - "che non avrei nulla di nero da mettermi, ma il punto è che non è il caso di vederci alle feste di partito".

Video Schlein non partecipera' ad Atreju, Meloni: 'Lo supereremo'

Non poteva mancare la replica di Fiorello a 'VivaRai2!. "Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me... Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere 'Qui Fiorello non può parcheggiare'", ha ironizzato lo showman. "La Meloni, quando ha saputo che la Schlein non sarebbe venuta, ha subito detto 'Ora il Prosecco chi lo porta?'. Era molto dispiaciuta anche lei", ha concluso quindi Fiorello.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA