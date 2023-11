Schlein non va ad Atreju, confronto sia in Parlamento

Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, al Nazareno non sarebbero comunque favorevoli all'idea di una partecipazione della segretaria Pd, Elly Schlein, alla festa di Fdi, Atreju.

"Con Fdi ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio" riferiscono fonti del Nazareno.

La notizia dell'invito della premier Meloni alla segretaria del Pd a partecipare al tradizionale appuntamento di Fratelli d'Italia era apparsa oggi su diversi quotidiani.



