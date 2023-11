Salta l'incontro Todde-Soru, distanze tra i due si allargano

La candidata alle regionali della Sardegna per la coalizione a guida Pd-M5s,Alessandra Todde, non si è presentata alla conferenza stampa pubblica e in streaming organizzata da Renato Soru nel giorno del loro faccia a faccia.

Anzi la deputata pentastellata ha organizzato un altro appuntamento con i giornalisti proprio mentre Soru stava ancora parlando, decretando di fatto un'ulteriore spaccatura tra i due.

L'appuntamento iniziale sembrava dovesse essere a casa dell'ex governatore, ma appena un'ora prima dell'appuntamento lo staff di Soru fatto sapere che il faccia a faccia, non più riservato a causa delle fughe di notizie, sarebbe stato un evento pubblico e con la stampa. "Soru ha spostato l'appuntamento all'ultimo momento senza condividere - ha scritto Todde in una nota -, rimaniamo disponibili a ricostituire dialogo con delicatezza e riservatezza".



