Prandini a +Europa, "dire coltivate ignoranza è provocazione"

"Esporre cartelli con la scritta 'coltivate ignoranza' è una inaccettabile provocazione che offende 2 milioni di agricoltori italiani che tutti i giorni assicurano cibo al Paese con il loro lavoro". Ad affermarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini "in merito alle offese rivolte dai due parlamentari di +Europa, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, agli imprenditori agricoli della Coldiretti - spiega l'associazione - che manifestavano a Roma in occasione del voto finale della Camera sul ddl che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali".

"L'atteggiamento di Della Vedova e Magi - dice Prandini - tradisce le prerogative parlamentari trascendendo nell'insulto gratuito e provocatorio nei confronti di coloro che non godono di tali prerogative". "Dinanzi a un comportamento che non fa certo onore al ruolo di parlamentare - continua Prandini - Coldiretti si riserva di tutelarsi in tutte le sedi".



