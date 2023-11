Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato al deputato Benedetto Della Vedova per esprimergli solidarietà in merito all'aggressione subita in piazza Montecitorio. Nel corso del colloquio, il Presidente Fontana ha sottolineato che le divergenze d'opinione non devono mai trascendere in alcuna forma di violenza e che le idee altrui, anche se non condivise, vanno sempre rispettate.



