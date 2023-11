Calderone, "oltre il salario minimo c'è un tema di salario dignitoso"

"C'è un ragionamento molto più ampio del salario minimo legale fissato per legge", "c'è un tema di salario dignitoso". "Fare un ragionamento su un'equa retribuzione è anche tener conto che nell'ambito della contrattazione collettiva il valore della restituzione in termini orari di un importo è data da tutta una serie di fattori". Lo ha detto la ministra al Lavoro Marina Elvira Calderone a margine dell'evento sul lavoro di FdI. "Il diritto allo sciopero - ha proseguito - è fondamentale e va assolutamente ribadito e confermato, nessuno lo ha messo in discussione". "Nell'ambito dei servizi essenziali bisogna rispettare delle norme che sono a tutela dei diritti dei cittadini" come "la mobilità", ha aggiunto. "La precettazione è avvenuta in tante altre occasioni, non è un inedito".

Parlando degli incidenti sul lavoro e della recente morte di una giovane lavoratrice, Calderone ha assicurato: "Non intendo derogare a quelle che sono le mie responsabilità: dovremo non solo fare controlli più pressanti ma fare anche una riflessione sulla tenuta e l'eventuale necessità di altre norme che possano essere ancora più incisive dove un errore umano può causare la perdita di una vita". "Siamo contro il salario minimo per legge - ha detto la ministra - e lo facciamo per coerenza nell'utilizzo degli strumenti: se siamo per la contrattazione non possiamo imporre per legge un numero che è un importo minimo di salario" ma va semmai individuata "una modalità con cui sostenere i rinnovi contrattuali o delle legittime misure di contrasto all'utilizzo improprio degli strumenti" o anche per "combattere tutte quelle forme di lavoro spurio" come la "falsa intermediazione di manodopera" e "su questo siamo impegnati".



"Se sarà convocato un tavolo sulle pensioni? Noi siamo disponibilissimi su tutto - ha detto ancora Calderone - sull'intero pacchetto che metteremo in campo per rendere ancora più dinamico il mercato del lavoro. Ben volentieri a breve individueremo una serie di impegni. Ma dobbiamo metterci al tavolo tutti con la volontà di ascoltarci reciprocamente e non partire, ancor prima che l'incontro è iniziato, dicendo che non è servito a nulla. Tutti i tavoli sono convocati periodicamente. Poi nell'ambito del confronto tra parti sociali e governo - premette la ministra - ci sono delle posizioni che talvolta conducono a norme che possono non piacere a tutti, ma esercitare il potere legislativo è una grandissima responsabilità e farlo ascoltando chi è portatore di interessi legittimi è necessario. Però poi bisogna anche" valutare il fatto che "le norme devono avere un loro equilibrio imprescindibile dal punto di visto della finanza pubblica, altrimenti avremmo poco da parlare di futuro".

