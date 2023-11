Al via il Cdm, in esame provvedimenti su sicurezza e fisco

Ha preso il via il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, fra l'altro, un pacchetto di tre provvedimenti per il comparto sicurezza, due nuovi decreti attuativi della delega fiscale sul contenzioso tributario e l'adempimento collaborativo, e una serie di decreti legislativi legati alle normative europee.

Il Consiglio dei ministri, inizialmente convocato alle 13.30 è iniziato alle 15.30 per il protrarsi dell'incontro tra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Un confronto organizzato proprio in vista dell'esame in Cdm dei provvedimenti in materia di sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Nel dettaglio il Cdm ha all'ordine del giorno: - Schema di disegno di legge: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell'usura e dei reati di tipo mafioso (Interno - Giustizia - Difesa); - Schema di disegno di legge: Misure in materia di valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno (Presidenza - Interno - Difesa - Economia e finanze - Giustizia); - Schema di disegno di legge: delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (Interno); - Schema di disegno di legge: abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti - esame definitivo (Riforme istituzionali e semplificazione normativa); - Schema di decreto legislativo: disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - esame preliminare (Economia e finanze); - Schema di decreto legislativo: disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - esame preliminare (Economia e finanze).



