Ronzulli, sì a emendamenti alla manovra se con copertura

"Stamattina ci sarà una riunione di maggioranza con il governo sulla questione degli emendamenti alla legge di bilancio. Noi ci siederemo al tavolo e cercheremo di capire quali sono le coperture. Non andremo certo a sconquassare i conti ed il bilancio dello Stato, come ha fatto il M5S quando era al governo. Quindi se noi troveremo le coperture per fare degli emendamenti che servono a migliorare questa manovra lo faremo. Potrebbe essere con un maxiemendamento o con un emendamento del relatore, l'importante è che sia a saldo invariato. Noi buchi nei conti non ne facciamo". Lo ha detto la capogruppo di Fi al Senato, Licia Ronzulli, a Sky Start.



