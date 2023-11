Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena emanato il decreto legge recante Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

E' quanto si legge in una nota del Colle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA