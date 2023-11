"Preghiamo, fratelli e sorelle, per la pace. In modo speciale per la martoriata Ucraina, soffre tanto. E poi in Terra Santa, Palestina e Israele. E non dimentichiamo il Sudan che soffre tanto. E pensiamo a dovunque c'è guerra, ci sono tante guerre. Ogni giorno qualcuno si prenda qualche tempo per pregare per la pace.

Vogliamo la pace". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.



