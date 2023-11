Da Mattarella via libera alla presentazione alle Camere del ddl sul premierato

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge costituzionale recante "Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica". E' quanto rende noto il Quirinale.



Mattarella ha poi emanato il decreto legge recante Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

Csm, il 30 novembre il plenum con Mattarella

Si terrà il 30 novembre alle ore 11 la seduta straordinaria del plenum del Csm presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la partecipazione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Lo ha comunicato il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli.

