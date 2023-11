Conte, il debito pubblico aumenterà, Meloni è responsabile

"Abbiamo condiviso con Confindustria che in questa manovra non c'è un euro per gli investimenti.

Credo non sia mai successo. Meloni sarà la premier responsabile dell'incremento del debito pubblico. Se non cresce il Pil aumenta il debito pubblico e non potrà rispettare la curva del debito che hanno preannunciato. Perché quella curva è costruita sulla previsione di un incremento del Pil di 1,2 l'anno prossimo che nessuna agenzia, istituto o ente accreditato può riconoscere. Hanno tutti abbassato questa previsione, Confindustria allo 0,5 anziché l'1,2".Così il leader dei 5s Giuseppe Conte dopo l'incontro con Carlo Bonomi sulla manovra.





