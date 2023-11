Riforme: Casellati, testo non è blindato ma emendamenti coerenti

"Nessun testo è blindato e quindi si discuterà in Parlamento e se gli emendamenti saranno coerenti con l'impianto del testo saranno adottati. Io devo dire che io son partita con una lunga attività di ascolto, ma se si dice che noi toglieremo i poteri al Presidente della Repubblica, dico che non è così, nessuno degli articoli è stato toccato, il confronto ci sarà ed io cercherò di venire incontro alle istanze di tutti purchè siano coerenti, ma se si parte dall' idea che verrà scritta sotto dettatura anche no". Lo afferma Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme, a 'giù la maschera' su Radio uno.

Parlando della cancellazione dell'istituzione dei senatori a vita, Casellati aggiunge: "Io ritendo che nel tempo abbiano dato lustro a questa Istituzione, per dire, io ho dedicato alla Segre il mio discorso di insediamento da presidente del Senato", ma per l'eliminazione della carica "hanno influito due cose: "il primo la diminuzione del numero dei parlamentari ed il secondo motivo è di dare sempre di più legittimazione democratica alle varie elezioni".



