Sì alla mini-proroga fino al 30 novembre 2023 della sospensione del meccanismo del payback per le aziende sanitarie. Lo slittamento del termine per il pagamento di parte dello sforamento del tetto sugli acquisti di dispositivi medici da parte delle Regioni era previsto in vari emendamenti di tutti i gruppi al decreto proroghe in discussione in commissione Finanze al Senato. Approvato quello di Fratelli d'Italia fino al 30 novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA