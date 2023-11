Meloni riceve Golob: 'Stop ai controlli ai confini appena possibile. Gorizia e Nova Gorica candidate a Capitale della cultura 2025'

"Entrambi siamo consapevoli di come Schengen sia stato una conquista straordinaria da preservare. L'impegno comune è di ripristinare il regime ordinario dei confini appena le condizioni lo permetteranno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob. "Siamo consapevoli delle difficoltà che arrivano per le nostre comunità transfrontaliere dalla reintroduzione dei controlli ai confini che Italia e Slovenia hanno dovuto adottare per far fronte alle sfide di sicurezza che arrivano dall'attuale congiuntura internazionale, dalla crescente pressione migratoria sui nostri confini". "Voglio ringraziare il primo ministro Golob per aver confermato la decisione della Slovenia di sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030" ha detto la premier.

"Le minoranze, quella italiana in Slovenia e quella slovena in Italia, sono un tema che sta a cuore entrambi, su cui abbiamo convenuto di mantenere aperto un costante canale di dialogo, un costante confronto costruttivo" ha detto Meloni.

Slovenia e Italia sono "due Stati vicini legati da una storia ricca ma soprattutto da un futuro ricco e bello" e "ci sono rapporti molto importanti, quasi da alleanza soprattutto a livello europeo ma anche per iniziative future, di cui abbiamo parlato, ad esempio per gli aiuti umanitari a Gaza". Lo ha detto il primo ministro sloveno Robert Golob nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. "L'Italia - ha spiegato ha già inviato un suo ospedale sulla nave e la Slovenia è pronta a collaborare e collaborerà con le proprie capacità a questa iniziativa. Ci auguriamo che l'aiuto umanitario a Gaza si avvii al più presto e che quindi la via del mare sia la modalità più adatta per aiutare questa popolazione così sfortunata di Gaza per fare arrivare i nostri aiuti. Per questo siamo molto grati all'Italia per questa iniziativa e con piacere di assoceremo".

"Abbiamo parlato anche delle minoranze, in passato fonte di conflitti e oggi esempio di convivenza" ha precisato il primo ministro sloveno, sottolineando che la discussione si è concentrata anche su "come sfruttare questa occasione così unica della capitale europea della cultura, proprio su un territorio di confine. Con piacere invito l'amica premier Meloni in questa circostanza, quando si arriverà al momento ad incontrarci proprio a Nuova Goriza. Potrà venir anche a piedi dalla parte slovena per mostrare la vicinanza dei nostri Stati ma soprattutto delle persone che vivono da entrambi i lati del confine".

"Spero quanto prima di poter ricambiare la cortesia di questa visita, ci sono diverse possibilità. Sicuramente in preparazione delle candidature di Gorizia e Nova Gorica, oppure il 9 maggio, quando ricorre il ventesimo anniversario dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea, e sarà una grande occasione di celebrazione. Presto sarò in Slovenia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob.







Gorizia e Nova Gorica candidate insieme a Capitale della cultura 2025

"Abbiamo parlato a lungo della designazione di Gorizia e Nova Gorica quali capitali europee della cultura del 2025 e siamo pronti a lavorare insieme perché questa candidatura comune abbia un grande successo, siamo pronti a fare diverse iniziative insieme". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob. Questa scelta, ha aggiunto, "testimonia la vitalità, la ricchezza di questo territorio, ma anche come questi destini siano spesso interconnessi, ed è un progetto che dal nostro punto di vista può offrire importanti occasioni di sviluppo economico, sociale per entrambe". "Con il primo ministro Golob abbiamo avuto un approfondito e proficuo scambio di vedute sui principali temi bilaterali dell'agenda europea e internazionale, abbiamo parlato di come rafforzare una cooperazione bilaterale che sta andando molto bene, particolarmente negli ultimi tempi". ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob. "Noi - ha aggiunto - condividiamo lo spazio geografico dell'Alto Adriatico, a cui vogliamo lavorare insieme per conferire rinnovata centralità, anche che a livello internazionale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA