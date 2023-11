Mattarella, Europa è rispetto e promessa di pace

"L'Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. E' di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona. E' quello che ha consentito lo straordinario fenomeno di integrazione, di promessa di pace. In questa stagione, in cui le guerre riprendono a insanguinare" l'Europa e non solo "ricordare questi valori è particolarmente importante". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università Federico II di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA