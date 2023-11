Nassiriya, Crosetto: 'Oggi è il momento del ricordo. Non ci sono morti di serie A o B'

"Anche dopo vent'anni lo Stato non dimentica le persone che lo hanno servito. Oggi è il momento del ricordo, non è giusto fare una classifica dei morti. Non esiste un caduto di serie A e uno di serie B. Una legge si cambia. Non si deve infangare il momento del ricordo. Oggi si celebra il ventennale dei caduti di Nassiriya ma oggi ricordiamo tutti i caduti, civili e militari". Così il Ministro Crosetto al termine della Santa Messa, celebrata nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli in suffragio dei militari e civili deceduti nelle missioni internazionali di pace. Nei giorni scorsi i familiari delle vittime avevano lanciato l'appello per concedere la medaglia d'oro al valor militare, una iniziativa per la quale è necessaria una legge.

La "partecipazione nelle missioni internazionali per la pace" "in tante travagliate regioni del mondo" che "l'Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli", "è il segno dell'impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concreto della comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto in occasione della Giornata del ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali.

"La Giornata del ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace - si legge nel messaggio del capo dello Stato - ricorre nel ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, ove, a causa di un vile attentato, morirono 19 italiani tra soldati, carabinieri e civili". "Il sentimento del lutto - sottolinea - ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti nelle missioni che l'Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli, insieme all'espressione della solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite. La partecipazione a queste importanti operazioni in tante travagliate regioni del mondo, è il segno dell'impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concreto della comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo". "I contingenti schierati e le collaborazioni portate avanti sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della Nato - aggiunge Mattarella - testimoniano l'intento di difendere i valori della pace e della cooperazione, del rispetto della dignità delle persone e dei popoli". "A quanti sono impegnati oggi nelle zone di crisi, mettendo a rischio la propria incolumità in nome dei nobili principi sanciti nella nostra Carta costituzionale, va l'apprezzamento e la riconoscenza di tutti gli italiani", conclude.

"Nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il Governo rivolge un doveroso e riconoscente omaggio a tutti i connazionali che hanno sacrificato la propria vita nei teatri operativi dove l'Italia è impegnata per difendere la libertà, la pace e la sicurezza. Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito, per sempre, nella memoria nazionale". A dichiararlo è il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ventesimo anniversario dell'attentato di Nassiriya.

"Il popolo italiano - sottolinea Meloni - non dimenticherà mai ciò che vent'anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subito dall'Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi. Sono ancora vivide nelle nostre menti le immagini di quella drammatica giornata e la profonda commozione che l'attentato suscitò in tutta la Nazione, che non mancò di tributare agli eroi di Nassiriya un fortissimo sentimento di affetto e riconoscenza".

"Il ricordo dei caduti - aggiunge ancora la premier - è un dovere soprattutto verso le giovani generazioni, affinché attraverso la memoria possano conoscere e ammirare l'esempio di chi ha donato la vita per costruire la pace. L'anniversario di oggi è l'occasione per esprimere, ancora una volta, l'orgoglio che il Governo prova nei confronti degli uomini e delle donne, delle Forze Armate e del personale civile, impegnati nelle missioni di pace e che con il loro impegno, la loro dedizione e la loro professionalità rendono onore ogni giorno al Tricolore".

"Il Governo rivolge un pensiero particolare ai connazionali che prestano servizio nei teatri più complessi e che, alla luce dei recenti avvenimenti sul piano internazionale, devono far fronte a situazioni estremamente critiche e che comportano l'assunzione di grandi rischi e responsabilità", conclude Meloni.

Lorenzo Fontana, loro sacrificio nei cuori degli italiani

"Nella Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rivolgo, a nome mio personale e della Camera dei deputati, l'omaggio deferente alla memoria dei nostri 19 connazionali che vent'anni fa perdevano la vita in un vile attentato terroristico a Nassiriya. Il nostro pensiero commosso, unitamente alle espressioni della più sentita vicinanza, va alle loro famiglie. Il ricordo del loro estremo sacrificio vive nei cuori di tutti gli italiani". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

